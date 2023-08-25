Младший лейтенант ВСУ Анна Коверене ликвидирована боевиками 115-й бригады территориальной обороны Украины. Военнослужащие отказались выполнять приказ девушки о переброске на Купянское направление и приняли решение ее расстрелять.

Коверене добровольно пришла на службу в начале специальной военной операции. Она сначала училась оказывать первую помощь, но затем проявила себя и получила звание младшего лейтенанта. Девушку назначили заместителем командира роты по морально-психологической поддержке (ранее эта должность называлась политрук или замполит).

Когда пришел приказ передислоцироваться под Купянск, где идут напряженные бои, Коверене пыталась призывать боевиков, не желающих выполнять распоряжение, к сознательности и патриотизму. Но они застрелили ее, а затем заявили, что девушка-офицер погибла при обстреле позиций подразделения российскими ВС.