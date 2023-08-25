Младший лейтенант ВСУ Анна Коверене ликвидирована боевиками 115-й бригады территориальной обороны Украины. Военнослужащие отказались выполнять приказ девушки о переброске на Купянское направление и приняли решение ее расстрелять. Коверене добровольно пришла
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Младший лейтенант ВСУ Анна Коверене ликвидирована боевиками 115-й бригады территориальной обороны Украины. Военнослужащие отказались выполнять приказ девушки о переброске на Купянское направление и приняли решение ее расстрелять.

Коверене добровольно пришла на службу в начале специальной военной операции. Она сначала училась оказывать первую помощь, но затем проявила себя и получила звание младшего лейтенанта. Девушку назначили заместителем командира роты по морально-психологической поддержке (ранее эта должность называлась политрук или замполит).

Когда пришел приказ передислоцироваться под Купянск, где идут напряженные бои, Коверене пыталась призывать боевиков, не желающих выполнять распоряжение, к сознательности и патриотизму. Но они застрелили ее, а затем заявили, что девушка-офицер погибла при обстреле позиций подразделения российскими ВС.

Вам может понравиться
В Сети появился отчет, воссоздающий хронологию крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедшего в Тверской области. Данный отчет опубликовал портал Flightradar 24. Исходя из данных отчета, борт

Воссоздана хронология крушения самолета, в котором мог находиться Евгений Пригожин

В Сети появился отчет, воссоздающий хронологию крушения бизнес-джета Embraer Legacy 600основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, произошедшего в Тверской области. Данный отчет опубликовал портал Flightradar 24. Исходя из данных отчета, борт
Три человека погибли из-за удара украинского беспилотника по санаторию в населенном пункте Лавы в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что в момент сброса самодельного

В Белгородской области три человека погибли при обстреле санатория со стороны ВСУ

Три человека погибли из-за удара украинского беспилотника по санаторию в населенном пункте Лавы в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Он пояснил, что в момент сброса самодельного
Издание Readovka пишет, что смерть Евгения Пригожина и в разбившемся на территории Тверской области, пока не подтверждена. Источник поясняет, что делать выводы о гибели Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия

Readovka не подтверждает гибель Пригожина и Дмитрия Уткина при крушении самолета

Издание Readovka пишет, что смерть Евгения Пригожина и в разбившемся на территории Тверской области, пока не подтверждена. Источник поясняет, что делать выводы о гибели Пригожина и командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия