Семилетнюю Машу Хрусталеву из Екатеринбурга, которая оказалась при смерти из-за отравления после купания в Черном море, решили оставить на лечении в Лазаревском (Краснодарский край). При попытке транспортировки девочки ее состояние резко ухудшилось и это оказалось невозможным из-за высоких рисков, как сообщает telegram-канал «Не для протокола».

Согласно информации, медики попытались перевезти ребенка в Москву или Екатеринбург, но это привело к резкому ухудшению состояния девочки. Врачи оценивают состояние Маши как тяжелое с негативной динамикой. В связи с этим, специалисты из Территориального центра медицины катастроф дали консультацию лечащим врачам по видеосвязи и согласовали план интенсивной терапии для девочки.