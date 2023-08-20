Британское издание Daily Mail сообщило, что японскими учеными была разработана специальная капсула для сна, позволяющая сотрудникам офисов быстро заснуть в положении стоя. Вертикальная капсула, созданная компанией Koyoju Gohan, получила название «Жирафенап».

Устройство для сна напоминает собой телефонную будку с платформами. Капсула способна полностью блокировать внешние звуки и поддерживать вес тела. Чтобы заснуть в данной конструкции, человеку необходимо согнуть туловище. Бедра будут лежать на специальной платформе. Такая же платформа предусмотрена и для коленей, которые необходимо согнуть и слегка наклонить вперед, а голова и руки будут находиться на мягкой подкладке.

По словам разработчиков, капсулы рассчитаны на обладателей роста до 195 см. Вес же человека не должен превышать 100 килограммов. Сколько будет стоить установка данных капсул для сна в офисах, пока не известно. Создатели устройства уверены, что данные капсулы для сна помогут повысить производительность труда и улучшить здоровье офисных работников.