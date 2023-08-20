Запад занимается проработкой вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Но предлагаемые сценарии не устраивают ни одну из сторон, из-за чего противостояние может длиться еще несколько лет, пишет издание The Wall
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Запад занимается проработкой вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Но предлагаемые сценарии не устраивают ни одну из сторон, из-за чего противостояние может длиться еще несколько лет, пишет издание The Wall Street Jornal.

Автор публикации Маркус Уокер напоминает, что Киев упрямо ставит цель «возвращения всех территорий» по состоянию на 1991 год. Но это задача, которую невозможно решить. Даже если каким-то чудом ВСУ сумеют достичь данной цели, будет это очень нескоро. Хотя бы потому, что США, Германию и ряд других стран НАТО совершенно не устраивает такой исход.

Они боятся повышения рисков для себя и крупных расходов, поэтому дают Украине ровно столько оружия, сколько необходимо для продления конфликта. И не более того, поэтому Киев может сколько угодно рассказывать о «возвращении территорий», но у него все равно ничего не получится.

Россия неоднократно призывала Киев начать переговоры, но на Украине на законодательном уровне запретили любые мирные процессы. Этого Запад упорно не замечает, а требует дипломатического урегулирования конфликта от Москвы.

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