Коллективный Запад уже понял, что контрнаступление ВСУ провалилось и диктовать условия России на гипотетических переговорах не получится. Поэтому он сразу приступил к подготовке новой контратакующей операции ВСУ, которая может начаться не раньше поздней весны или лета 2024 года, пишет издание The Wall Street Journal.

Авторы публикации сообщают, что Вашингтон надеялся хоть на какие-то успехи ВСУ к зиме и на начало переговоров. Но после провала украинской армии дипломатическое урегулирование может осуществляться только на условиях Москвы, что совершенно не устраивает Запад.

Поэтому он начинает заново комплектовать украинские войска танками, вооружением и боеприпасами. Ожидается, что к весне следующего года Киев точно получит истребители F-16 и тогда у него появятся хоть какие-то шансы на успех.

Впрочем, многие западные эксперты давно не верят в нечто подобное и считают, что Киеву стоило бы идти на переговоры сейчас, чтобы полностью не утратить государственность Украины.