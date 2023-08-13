Коллективный Запад уже понял, что контрнаступление ВСУ провалилось и диктовать условия России на гипотетических переговорах не получится. Поэтому он сразу приступил к подготовке новой контратакующей операции ВСУ, которая может начаться
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коллективный Запад уже понял, что контрнаступление ВСУ провалилось и диктовать условия России на гипотетических переговорах не получится. Поэтому он сразу приступил к подготовке новой контратакующей операции ВСУ, которая может начаться не раньше поздней весны или лета 2024 года, пишет издание The Wall Street Journal.

Авторы публикации сообщают, что Вашингтон надеялся хоть на какие-то успехи ВСУ к зиме и на начало переговоров. Но после провала украинской армии дипломатическое урегулирование может осуществляться только на условиях Москвы, что совершенно не устраивает Запад.

Поэтому он начинает заново комплектовать украинские войска танками, вооружением и боеприпасами. Ожидается, что к весне следующего года Киев точно получит истребители F-16 и тогда у него появятся хоть какие-то шансы на успех.

Впрочем, многие западные эксперты давно не верят в нечто подобное и считают, что Киеву стоило бы идти на переговоры сейчас, чтобы полностью не утратить государственность Украины.

Вам может понравиться
Российская певица Слава обратилась в социальных сетях к известному музыкальному критику Сергею Соседову с просьбой, чтобы редакторы его программы «За гранью» прекратили ей надоедать регулярными звонками. По словам певицы, на

Певица Слава заявила о шантаже со стороны редакторов программы Сергея Соседова

Российская певица Слава обратилась в социальных сетях к известному музыкальному критику Сергею Соседову с просьбой, чтобы редакторы его программы «За гранью» прекратили ей надоедать регулярными звонками. По словам певицы, на
Телеведущего Владимира Соловьева взбесила ситуация с курсом рубля. Он высказал недовольство политикой Центробанка и даже перешел на крик, не сдерживая ярость. «У меня вопрос ко всем депутатам Госдумы и членам

Телеведущий Соловьев сорвался на крик, говоря о нынешнем курсе рубля

Телеведущего Владимира Соловьева взбесила ситуация с курсом рубля. Он высказал недовольство политикой Центробанка и даже перешел на крик, не сдерживая ярость. «У меня вопрос ко всем депутатам Госдумы и членам
Попытка террористического удара по Крымскому мосту не останется без ответа, заявила 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что внешнеполитическое ведомство решительно осуждает действия украинской армии. Крымский

МИД России осудил террористические атаки Киева на Крымский мост и пригрозил ответом

Попытка террористического удара по Крымскому мосту не останется без ответа, заявила 12 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что внешнеполитическое ведомство решительно осуждает действия украинской армии. Крымский