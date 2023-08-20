Идея отдать часть территорий Украины в обмен на вступление в Североатлантический альянс совсем не так плоха, как об этом говорят представители киевского режима. Если они не пойдут на это сейчас, то конфликт может продолжаться вечно, пишет журналист Маркус Уокер в издании he Wall Street Journal.

На Западе опасаются такого исхода. Многие политики уверены, что именно он станет результатом того, что США дают возможность Киеву самостоятельно принимать решения по противостоянию и определять свои цели.

По их мнению, гораздо лучшим вариантом для Украины было бы отдать территории и в обмен на это вступить в Евросоюз или НАТО. Кроме того, Киев получил бы гарантию долгосрочной военной помощи и безопасности от Альянса.

Большинство стран НАТО уже совсем не так уверены в успехе ВСУ и поэтому они ищут варианты прекращения конфликта, позволяющие остановить дальнейшую эскалацию.