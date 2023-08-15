Белый дом ищет альтернативные варианты, чтобы обеспечить вывоз из Украины сельхозпродукции после того, как из зерновой сделки вышла Россия. Издание The Wall Street Journal (WSJ) уверяет, что администрация США ведёт
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Белый дом ищет альтернативные варианты, чтобы обеспечить вывоз из Украины сельхозпродукции после того, как из зерновой сделки вышла Россия. Издание The Wall Street Journal (WSJ) уверяет, что администрация США ведёт соответствующие переговоры с Украиной, Турцией и другими государствами – передаёт ТАСС.

Одним из вариантов рассматривается экспорт украинской сельхозпродукции из портов, расположенных на Дунае. При этом в Вашингтоне, по данным источника WSJ, не исключают и “военных решений” для охраны грузовых судов. Предполагается, что таким образом Украина сможет экспортировать до 4 миллионов тонн аграрной продукции в месяц. Американское СМИ уточняет, что переговоры по увеличению экспорта через украинские порты на Дунае идут отдельно от работ по восстановлению зерновой сделки.

Россия вышла из зерновой сделки в середине июля. Президент Владимир Путин тогда заявил, что западные страны, выступавшие гарантами соглашения, не исполнили свои обязательства в отношении России. При этом российский лидер не исключил, что как только обещания Запада будут выполнены, Москва рассмотрит вариант возвращения к зерновой сделке.

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