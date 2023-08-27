Рынок зерна на Украине окончательно умер после выхода РФ из зерновой сделки. Об этом американскому изданию The Wall Street Journal рассказал фермер Валерий Колюша.

Украинский аграрий, слова которого цитирует портал Ura.ru, жалуется, что доходы снижаются катастрофическими темпами, а транспортные расходы, напротив, резко возросли. В таких условиях приходится работать лишь для того, чтобы «держать голову над водой» и не уйти на дно окончательно.

Фермеры после отказа России участвовать в зерновой сделке, не могут реализовать свое зерно, так как большая часть украинских грузовых судов остается в портах. Эксперты отмечают, что аграрии сбывают урожай по 160 долларов за тонну, хотя во время работы в рамках черноморской инициативы они получали на 55 долларов больше.

Киев, напомним, открыл собственный коридор, по которому в субботу прошел второй сухогруз. Но это не оказывает сильного влияния на ситуацию.

Россия отказалась от зерновой сделки 18 июля, так как партнеры не захотели подключать к международной системе платежей SWIFT Россельбанк и не выполнили ряд других условий.