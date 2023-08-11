На контрнаступление ВСУ украинское общество возлагало большие надежды, но они не оправдались. Наступательная операция проходит медленно – это омрачает настрой украинцев. Об этом пишет газета The Washington Post (WP). Выдержки
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На контрнаступление ВСУ украинское общество возлагало большие надежды, но они не оправдались. Наступательная операция проходит медленно – это омрачает настрой украинцев. Об этом пишет газета The Washington Post (WP). Выдержки из статьи приводит РИА “Новости”.

Американские журналисты пообщались с обычными украинцами и солдатами ВСУ. Первые всё чаще заявляют о разочаровании и боязни за близких, которых могут отправить на фронт. Вторые говорят о растущем чувстве угнетения – многие теряют сослуживцев, но при этом никаких значимых успехов на поле боя украинская армия не достигает.

WP отмечает, что неудачное контрнаступление ВСУ, которое идёт уже более двух месяцев, постепенно “разрушает украинский нарратив о единстве и бесконечной настойчивости”.

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