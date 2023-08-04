В России совсем скоро начнут сходить с конвейера новые автомобили «Волга». О возрождении легендарного советского автомобильного бренда ранее заявлял руководитель Минпромторга Денис Мантуров, а 4 августа эту информацию подтвердил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он поддержал идею пересадить всех государственных деятелей на отечественные автомобили и отметил, что уже сейчас выпускаются машины представительского класса от брендов Lada, Aurus и «Москвич».

«В скором времени начнётся выпуск автомобилей “Волга”. Планируем востребовать и его», – добавил спикер Госдумы.

Сейчас неизвестно, как будет выглядеть возрожденная «Волга», но эксперты считают, что речь идет о просторном авто больших размеров, сопоставимых с FAW Bestune B70. Эта машина сейчас выпускается как одна из моделей «Лады». В Советском Союзе «Волга» считалась престижнее «Жигулей», поэтому она скорее всего сохранит status quo после обновления.