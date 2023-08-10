“Некое перемирие” – лучший вариант развития непростой ситуации на Украине. Ни Киев, ни его западные союзники не могут одолеть Россию на поле боя. Но с другой стороны и Москва вряд
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“Некое перемирие” – лучший вариант развития непростой ситуации на Украине. Ни Киев, ни его западные союзники не могут одолеть Россию на поле боя. Но с другой стороны и Москва вряд ли получит желаемое в военном и политическом смысле. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его цитирует РИА “Новости”.

По словам сербского лидера, он внимательно следит за тем как продвигаются инициативы арабских стран в посредничестве в организации мирных переговоров между Киевом и Москвой. Помимо этого, прекращение огня на Украине мог бы поддержать и американский президент Джо Байден, полагает Вучич. По его мнению, это позволило бы Байдену без проблем переизбраться на второй срок.

Сербия с одной стороны выступает за территориальную целостность Украины. С другой – отказалась присоединяться к экономическим санкциям против Москвы.

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