Американские СМИ активно обсуждают провал контрнаступления на Украине и ищут его причины. Они констатируют, что американское вооружение и техника натовского образца ничем не помогли Киеву добиться хотя бы малейшего успеха в стратегических контратакующих действиях. В качестве одной из причин называют несвоевременные поставки истребителей F-16.

В издании The New York Times некоторые эксперты заявляют, что именно этих самолетов Киеву якобы не хватает для победы в зоне специальной военной операции. Однако на самом деле в это давно никто не верит. Весь мир с интересом наблюдал, как горят на Украине и немецкие танки «Леопард 2», и американские БМП «Брэдли», и прочие боевые машины, ранее называемые «чудо-оружием» для Киева.

С истребителями F-16 вполне может произойти такая же «неувязочка» и тогда авторитет американской техники на мировом рынке рухнет, отмечает издание «Царьград». Немецкая военная промышленность уже получила серьезный удар из-за отправки «Леопардов» и ВПК США совсем не хочет повторить ее судьбу.

The New York Times приглашает множество экспертов, которые в той или иной форме заявляют о необходимости дать Украине F-16, так как воевать по пресловутым стандартам НАТО она сможет только с техникой Альянса. Одновременно с этим Вашингтон создает иллюзию бурной деятельности. Он сперва заявляет, что украинские пилоты уже начали обучение, которое закончится к осени. Затем начинают звучать голоса, что истребители F-16 Киев не получит даже к весне следующего года.

Пользователи Сети, комментируя все это, не могут сдержать иронии. К примеру, один из читателей написал, что Киев мог бы пока обучать своих летчиков по фильму Top Gun: Maverick. Но для этого сперва нужно выяснить, не занят ли в данный момент Том Круз. В картине именно его персонаж за короткое время подготовил команду профессиональных пилотов.