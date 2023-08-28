Киев все же прислушался к рекомендациям НАТО и сделал ставку на единственное направление. Он сосредоточил все свои силы у Работино в Запорожской области и пытается добраться до сухопутного коридора в
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Киев все же прислушался к рекомендациям НАТО и сделал ставку на единственное направление. Он сосредоточил все свои силы у Работино в Запорожской области и пытается добраться до сухопутного коридора в Крым, рассказал военный эксперт Андрей Клинцевич.

Он напомнил, что ВСУ уже заявили о захвате Работино и продвижении за это село, однако это фейк – российские контратаки позволили отодвинуть противника на исходные позиции. Продавить линию обороны ВС РФ у него не получается, прорваться к Новопрокоповке, которая является следующим важным населенным пунктом, тоже не выходит.

Сейчас Киев бросил в бой элитное подразделение «Марун» в краповых беретах и с техникой НАТО. Но и это не помогло дойти до первой линии российской обороны. ВСУ застряли в полосе обеспечения, на которой находятся передовые наблюдательные пункты ВС РФ и минные поля.

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