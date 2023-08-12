Появилась информация, что ВСУ снова осуществили попытку атаковать Крымский мост. Об этом сообщается в Телеграм-канале Mash. По словам очевидцев, в районе Крымского моста были слышны взрывы. Также над мостом видны клубы густого дыма.

Отмечается, что движение по Крымскому мосту было перекрыто в обе стороны. Над Крымом сейчас работает система противовоздушной обороны. По информации, сообщенной главой Республики Крым Сергеем Аксеновым, в районе Керченского пролива средствами ПВО было сбито две ракеты. Крымский мост не поврежден, однако в целях безопасности было приостановлено автомобильное сообщение. По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, российские спецслужбы намеренно установили дымовую завесу над мостом. Сотрудниками спецслужб временно перекрывается движение по мосту для осуществления всех необходимых проверок.

Отметим, что украинские националисты уже неоднократно осуществляли попытки атаковать Крымский мост. Ранее движение по мосту также перекрывалось из-за появления информации об обнаружении надводного дрона в районе Керченского пролива.