Норвегия, Дания и Голландия пообещала Киеву десятки американских истребителей F-16. Украинские власти должны быть довольны, так как их просьбы были услышаны, однако даже они понимают, что эти самолеты вряд ли что-то изменят в зоне проведения спецоперации.

Позицию по F-16 ранее высказал главком ВСУ Валерий Залужный. Он пояснил, что с американскими истребителями сражаться с российской авиацией, относящейся к новому поколению – это то же самое, что с луками и стрелами идти в наступление на танки.

По мнению экспертов, существует ряд факторов, от которых во многом зависит эффективность самолетов. Это их количество, квалификация пилотов и их успехи в уже начавшемся в некоторых странах обучении, а также способность Киева быстро и качественно выстроить всю необходимую инфраструктуру для F-16.

В перспективе, считают эксперты, американские истребители смогут принести какую-то пользу ВСУ. Но сейчас в распоряжении украинской армии остаются все те же ископаемые стрелы, луки и копья.