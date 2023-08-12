По позициям ВСУ в Орехове на Запорожском направлении нанесен удар «умными» планирующими бомбами. Портал «Военное обозрение» со ссылкой на заявление МВД Украины сообщает, что в результате атаки был ликвидирован один
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По позициям ВСУ в Орехове на Запорожском направлении нанесен удар «умными» планирующими бомбами. Портал «Военное обозрение» со ссылкой на заявление МВД Украины сообщает, что в результате атаки был ликвидирован один полицейский.

Еще несколько сотрудников полиции получили ранения. Скорее всего, удар наносился по отделению, но в этом случае информация всего об одном ликвидированном силовике вряд ли соответствует действительности.

Ранее ВС РФ задействовали планирующие авиабомбы для ударов по штабу 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Купянске, которая устроила свой штаб в здании бывшего горсовета, а также по Авдеевке. В этом населенном пункте позиции боевиков накрыл мощный боезаряд ФАБ-1500, боевая часть которого весит около тонны.

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