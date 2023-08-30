Марк Варшавер, возглавляющий театр «Ленком» пообещал сыну режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой Ивану сделать все возможное для его поддержки. Об этом сообщил портал News.ru. По его словам, Иван
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Марк Варшавер, возглавляющий театр «Ленком» пообещал сыну режиссера Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой Ивану сделать все возможное для его поддержки. Об этом сообщил портал News.ru.

По его словам, Иван хорошо знает, что у него были великие родители.

«Также ты знаешь, что я всегда с тобой, что бы ни случилось. Все, что необходимо, я это сделаю», – заявил Варшавер на похоронах Глеба Панфилова.

Напомним, в январе 2023 года после неудачного падения умерла Инна Чурикова. 89-летний супруг Глеб Панфилов, известный российским зрителям по фильмам и сериалам «Иван Денисович», «В круге первом», «В огне брода нет» и многим другим, пережил жену на 7 месяцев. В мае он попал в больницу с инсультом. 26 августа второй инсульт привел к смерти великого режиссера. В «Ленкоме» заявили, что это огромная потеря для театра.

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