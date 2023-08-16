Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук сообщил о передислокации на Запорожское направление последних резервов украинских войск. Речь идет о двух тысячах боевиков 82-й десантно-штурмовой бригады.

Это личный стратегический резерв президента Украины Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного, приводит слова аналитика издание «МК». На вооружении подразделения состоят британские танки Challenger и бронетранспортеры Stryker, а также противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

По мнению Матвийчука, на бригаду возлагается сложная задача – как минимум, начать прорыв первой линии обороны ВС РФ. Задание-максимум – пройти сквозь эту оборону и пробить путь для остающихся на Запорожском фронте военных.

Основным участком на этом направлении остается поселок Работино, который постоянно подвергается артиллерийским ударам ВСУ. Также боевики предпринимают одну попытку прорыва за другой, но безрезультатно.