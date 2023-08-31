В ночь на 31 августа российские ВС нанесли ракетные удары по Славянску и Покровску в ДНР, которые все еще контролируются Киевом. Все боезаряды поразили намеченные для них цели, передает “Военное
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В ночь на 31 августа российские ВС нанесли ракетные удары по Славянску и Покровску в ДНР, которые все еще контролируются Киевом. Все боезаряды поразили намеченные для них цели, передает “Военное обозрение”.

В Славянске прогремело минимум 4 взрыва неподалеку от местного автовокзала, после которых жители слышали и наблюдали вторичную детонацию. Это указывает на точное попадание по складу с боеприпасами украинской армии.

В Покровске ракеты разгромили склад с оружием, которое только доставили в город. Оно предназначалось для частей ВСУ, ведущих боевые действия в районе Авдеевки.

Кроме того, мощным ракетном ударов ВС РФ атаковали резервистов украинских вооруженных формирований, которые были переброшены на Купянское направление для сдерживания российских подразделений.

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