Десантники и пехотинцы ВС РФ нанесли контрудар по ВСУ и выбили противника из южной части Клещеевки. Портал «Русская весна» пояснил, что занять вражеские позиции удалось благодаря переброске дополнительных сил со Сватовско-Кременского направления.

Десантники первым делом провели артподготовку, после чего вместе с пехотой и при поддержке тяжелой бронетехники пошли вперед. Им удалось выбить боевиков ВСУ с занимаемых позиций на юге населенного пункта.

Украинские эксперты подтверждают потерю крупного опорного пункта ВСУ, но отмечают, что бой сейчас продолжается. Боевики противника несут серьезные потери, но все же не утрачивают надежды на возвращение позиций. Артиллерийские удары непрерывно наносятся с обеих сторон.

Военные корреспонденты также пишут, что бой идет и у населенного пункта Андреевка, где ВСУ также теряют людей и технику, не в силах оказывать сопротивление ВС РФ.