Начальник Главного штаба ВКС Российской Федерации Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космических сил после снятия с данной должности генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщает РИА Новости. Генерал Виктор
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Начальник Главного штаба ВКС Российской Федерации Виктор Афзалов стал временно исполняющим обязанности главнокомандующего Воздушно-космических сил после снятия с данной должности генерала Сергея Суровикина. Об этом сообщает РИА Новости.

Генерал Виктор Афзалов уже был врио главкомом ВКС, тогда Сергей Суровикин занимал пост командующего Объединенной группировкой войск и сил в зоне специальной военной операции на Украине.

Напомним, что 55-летний генерал Афзалов является выпускником Пушкинского высшего военного училища радиоэлектроники противовоздушной обороны (выпуск 1989 года), Военного университета ПВО (выпуск 2000 года) и Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (выпуск 2010 года).

В июле 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Афзалова командующим армией ВВС и ПВО Восточного военного округа. При этом в декабре 2022 года он получил звание генерал-полковника.

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