Катание на «банане» – весьма популярный аттракцион на летнем отдыхе, однако подходит он далеко не всем. Если имеются проблемы со спиной, лучше не рисковать, так как существует опасность получить перелом
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Катание на «банане» – весьма популярный аттракцион на летнем отдыхе, однако подходит он далеко не всем. Если имеются проблемы со спиной, лучше не рисковать, так как существует опасность получить перелом позвоночника, рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Березовский.

Он пояснил, что «банан» на большой скорости мчится по воде и подпрыгивает на волнах. Когда он бьется о поверхность воды, вдоль оси позвоночника направляется мощная травмирующая сила. Именно она способна спровоцировать перелом.

В случае получения такой травмы в позвоночном или поясничном отделе серьезной опасности не будет, хотя все равно придется долгое время лежать, чтобы кости правильно срослись. Если же при переломе смещаются фрагменты костей и повреждают спинной мозг, все может закончиться трагедией. Подобная травма провоцирует паралич ног, а также часто приводит к самопроизвольному мочеиспусканию и дефекации.

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