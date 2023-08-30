В социальной сети X (ранее Twitter – заблокированный в РФ) пользователи активно обсуждают вероятность начала Третьей мировой после атаки роя беспилотных летательных аппаратов аэропорта в Пскове. Поскольку существует большая вероятность
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В социальной сети X (ранее Twitter – заблокированный в РФ) пользователи активно обсуждают вероятность начала Третьей мировой после атаки роя беспилотных летательных аппаратов аэропорта в Пскове. Поскольку существует большая вероятность того, что ударные дроны были запущены с территории Эстонии. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

Один из пользователей соцсети под ником Lord Bebo написал: «Рой дронов, атаковавший Псков, был запущен с территории Эстонии, страны-члена НАТО. Если информация подтвердится, у нас “небольшая проблема”. Проблема в духе Третьей мировой».

После изучения карты можно сделать выводы, что вероятность беспроблемного преодоления расстояния в 700 километров от границы Украины через всю территорию Белоруссии и России, крайне низкая. При этом блогер Сергей Колясников пишет: «Имхо, куда вероятнее, удар с территории Прибалтики».

Таким образом, существует большая вероятность того, что дроны были действительно запущены с территории страны-участницы НАТО Эстонии или Латвии.

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