ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Прекратить военную помощь Украине и начать мирные переговоры потребовали участники митинга, который прошёл возле здания Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. На него собралось более сотни человек. Об этом сообщает ТАСС.

Акцию организовали представители нескольких американских и международных движений. На митинге были заметны плакаты, призывающие к миру на Украине путём отказа стран Запада от поставок Киеву вооружения и оказания финансовой помощи. Также участники мероприятия развернули транспарант с надписью, призывающей к мирным отношениям с Россией и Китаем.

В Кремле не раз заявляли, что Москва готова к мирным переговорам по ситуации на Украине, однако Киев отказался от них на законодательном уровне. Российские власти подчёркивали, что боевые действия могут прекратиться в кратчайшие сроки – это произойдёт, если Запад перестанет накачивать киевский режим оружием.

Вам может понравиться

В Чите мужчина выпал с третьего этажа общежития ЗабГУ: затем встал и пошел по своим делам

В общежитии Забайкальского Государственного Университета, расположенного по улице Новозаводской в Чите, 6-го августа с окна третьего этажа при невыясненных обстоятельствах выпал мужчина. После чего пострадавший самостоятельно поднялся, отряхнул с одежды

Хайруллин: достаточно одного удара, чтобы украинская армия окончательно посыпалась

В контрнаступлении Украина растеряла остатки своих элитных подразделений и сейчас продолжает терять по батальону ежедневно. Причем делает это совершенно бессмысленно, так как шансов на успех у нее нет, уверен военкор

Прохватилов о новой тактике контрнаступления ВСУ: Первыми в бой идут мобилизованные

Несмотря на то, что Киев задействовал в контрнаступлении ВСУ второй эшелон войск, его тактика осталась неизменной. Командование по-прежнему бережет западную бронетехнику и не жалеет мобилизованных набранных на улице, рассказал военный