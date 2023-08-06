Прекратить военную помощь Украине и начать мирные переговоры потребовали участники митинга, который прошёл возле здания Организации Объединённых Наций в Нью-Йорке. На него собралось более сотни человек. Об этом сообщает ТАСС.

Акцию организовали представители нескольких американских и международных движений. На митинге были заметны плакаты, призывающие к миру на Украине путём отказа стран Запада от поставок Киеву вооружения и оказания финансовой помощи. Также участники мероприятия развернули транспарант с надписью, призывающей к мирным отношениям с Россией и Китаем.

В Кремле не раз заявляли, что Москва готова к мирным переговорам по ситуации на Украине, однако Киев отказался от них на законодательном уровне. Российские власти подчёркивали, что боевые действия могут прекратиться в кратчайшие сроки – это произойдёт, если Запад перестанет накачивать киевский режим оружием.