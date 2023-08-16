В одной из школ американского штата Коннектикут сразу 8 учительниц младших классов в прошедшем учебном году забеременели и родили детей.

Бриджет Динатали, которая работает в этой же школе, рассказала, что на протяжении учебного года преподавательницы стабильно рожали как минимум одного ребенка в месяц. Среди учителей ходила шутка, что дело «в воде». Всего же в начальной школе, где дети учатся до 4 класса, работает 60 педагогов.

Врачи не смогли найти объяснения подобного явления в медицине, они считают, что «бэби бум» в школе не имеет никакого отношения к рабочим обязанностям учителей. Скорее всего, преподавательницы все одного возраста и поэтому сталкиваются с одинаковыми жизненными обстоятельства, что и привело к подобному феномену.