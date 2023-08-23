Правительство Польши предпринимает попытки укрепить позиции своей правящей партии перед предстоящими парламентскими выборами, манипулируя образом внешней угрозы. Это мнение было высказано спикером Государственной Думы России Вячеславом Володиным в своем сообщении в Telegram.

По словам Володина, активная поддержка президентом Польши Анджеем Дудой прозападной политики отрицательно сказалась на рейтинге правящей партии «Право и справедливость». Согласно результатам опросов, лишь 33% избирателей готовы поддержать эту партию. Партия «Гражданская коалиция» Дональда Туска получила поддержку 32% опрошенных.

Взгляды на украинскую политику также сказываются на популярности правящей партии, считает спикер Госдумы. Многие избиратели не разделяют позиций, которые подразумевают поддержку «киевского режима, связанного с идеями Бандеры».

Для поддержания своего рейтинга власти Польши решили использовать стимул внешней угрозы, передвинув около 10 тысяч военных к границам Белоруссии.