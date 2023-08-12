По информации американского медиахолдинга S&P Global, за первое полугодие в США через процедуру банкротства прошло 402 компании. При этом, согласно статистическим данным, за весь 2022 год в штатах разорилось 373 компании.

По мнению доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Дениса Перепелицы, данная ситуация в США является лишь началом масштабной волны банкротств, начавшейся весной текущего года.

Эксперт объяснил, что вследствие поднятия ключевой ставки ФРС ряд крупнейших региональных банков пал жертвами долговых обязательств. После банковского сектора волна банкротств перекинулась на корпоративный сектор.

Перепелица уверен, что снижать ставку в преддверии будущих президентских выборов администрация Байдена не будет, поскольку это приведет к разгону инфляции. Поэтому, скорее всего, правительство США будет перераспределять средства в поддержку населения за счет банкротства ряда крупных банков и корпораций.