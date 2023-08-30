Уничтожение противокорабельных ракет «Нептун» не представляют серьезных сложностей для России. Но все же на данный момент решить эту задачу не удается, рассказал военный эксперт Александр Пылаев. Если сами ракеты легко
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Уничтожение противокорабельных ракет «Нептун» не представляют серьезных сложностей для России. Но все же на данный момент решить эту задачу не удается, рассказал военный эксперт Александр Пылаев.

Если сами ракеты легко перехватываются российской противовоздушной обороной, то с пусковыми установками имеются некоторые сложности. Они мобильны, быстро перемещаются с места на место, что не позволяет получить однозначную информацию об их местоположении.

Главная проблема кроется в отсутствии полного превосходства ВКС РФ в небе Украины. То есть, российские истребители и бомбардировщики активно используются для ударов, однако делают это вне зоны действия украинской ПВО.

По мнению Пылаева, кроме систем противовоздушной обороны Киев применяет еще и комплексы РЭБ. Такая связка не дает ВКС РФ точно поразить украинские «Нептуны».

Вам может понравиться
18 сентября телеканал СТС покажет премьерную серию продолжения культового комедийного сериала «Папины дочки». После эфира на телеканале, серии станут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Start. Такую информацию сообщили представители телеканала

Мельникова вернется в сериал «Папины Дочки. Новые», премьера которого состоится 18 сентября

18 сентября телеканал СТС покажет премьерную серию продолжения культового комедийного сериала «Папины дочки». После эфира на телеканале, серии станут доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре Start. Такую информацию сообщили представители телеканала
На сборе труппы в драматическом театре имени Пушкина появилась актриса Вера Алентова. Она предстала перед коллегами в весьма элегантном образе, в эффектном шелковом платье и черном плаще. Поклонники пишут, что

Алентова продолжает носить обручальное кольцо спустя два года после смерти Меньшова

На сборе труппы в драматическом театре имени Пушкина появилась актриса Вера Алентова. Она предстала перед коллегами в весьма элегантном образе, в эффектном шелковом платье и черном плаще. Поклонники пишут, что
Агентство ТАСС подвело итоги самой массированной атаки беспилотных аппаратов ВСУ на регионы России. Отмечается, что взрывы в ночь на 30 августа гремели в шести областях страны. Самый мощный удар был

В России за ночь 30 августа беспилотники атаковали шесть регионов

Агентство ТАСС подвело итоги самой массированной атаки беспилотных аппаратов ВСУ на регионы России. Отмечается, что взрывы в ночь на 30 августа гремели в шести областях страны. Самый мощный удар был