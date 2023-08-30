Уничтожение противокорабельных ракет «Нептун» не представляют серьезных сложностей для России. Но все же на данный момент решить эту задачу не удается, рассказал военный эксперт Александр Пылаев.

Если сами ракеты легко перехватываются российской противовоздушной обороной, то с пусковыми установками имеются некоторые сложности. Они мобильны, быстро перемещаются с места на место, что не позволяет получить однозначную информацию об их местоположении.

Главная проблема кроется в отсутствии полного превосходства ВКС РФ в небе Украины. То есть, российские истребители и бомбардировщики активно используются для ударов, однако делают это вне зоны действия украинской ПВО.

По мнению Пылаева, кроме систем противовоздушной обороны Киев применяет еще и комплексы РЭБ. Такая связка не дает ВКС РФ точно поразить украинские «Нептуны».