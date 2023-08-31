Киев заявил о повальной мобилизации осенью этого года, что означает скорый переход ВСУ в оборону. Не сумев за все лето прорвать российские оборонительные линии, украинской армии придется как минимум на
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Киев заявил о повальной мобилизации осенью этого года, что означает скорый переход ВСУ в оборону. Не сумев за все лето прорвать российские оборонительные линии, украинской армии придется как минимум на время уходить в глухую защиту, считает военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Он отметил, что даже если бы Киеву все же удалось прорвать первую линию обороны своими бессмысленными лобовыми атаками, он столкнулся бы с множеством новых препятствий. Для их преодоления сил у ВСУ недостаточно, поэтому и зашла речь об очередной мобилизации.

Проводиться она будет достаточно жестко. Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил проверить выводы врачебных комиссий о признании мужчин негодными или частично годными к службе, решения об отсрочках. Кроме того, разрабатывается механизм возвращения военнообязанных, которые нашли способ уехать из страны. Также украинские военкоматы продолжат хватать на улицах всех подряд и отправлять в зону боевых действий.

«Киев всё сильнее интенсифицирует набор пушечного мяса. И для этого пересматриваются все медицинские документы об отсрочках. А таких как минимум 170 тысяч. За осень они собираются мобилизовать порядка 200 тысяч, а за зиму и весну — ещё 300 тысяч», – цитирует эксперта «Регнум».

При этом Онуфриенко уверен, что ВСУ не удастся собрать такое количество новобранцев. Перед контрнаступлением они с огромным трудом набрали 100 тысяч и сейчас столкнутся с более серьезными сложностями.

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