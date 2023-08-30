Наемников из Польши и других стран мира, попавших в плен ВС РФ, нужно показывать по телевизору, организовывать для них пресс-конференции. Это позволит продемонстрировать всему миру, что против России воюет весь
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Наемников из Польши и других стран мира, попавших в плен ВС РФ, нужно показывать по телевизору, организовывать для них пресс-конференции. Это позволит продемонстрировать всему миру, что против России воюет весь натовский «интернационал», считает военный эксперт Виктор Литовкин.

Он напомним, что добровольческая бригада «Волки» пленила под Соледаром группу польских наемников. По мнению эксперта, таких «солдат удачи» из стран НАТО становится все больше, несмотря на запрещенное в их государствах наемничество.

Литовкин отметил, что вряд ли поляков, британцев, американцев, боевиков из Прибалтики и других стран будут судить за участие в боевых действиях на стороне украинских нацистов. Другое дело, если бы они были в составе ВС РФ – тогда власти США, Великобритании или той же Польши, моментально нашли бы повод для возбуждения уголовного дела. Но за бандеровцев воевать можно, что является примером двойных стандартов якобы «демократических» стран.

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