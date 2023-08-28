Корректируемые авиабомбы JDAM и их аналоги обходятся гораздо дешевле других боеприпасов и поэтому Запад отправляет их на Украину в огромных количествах, рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Эти бомбы представляют собой комплект из крыльев и навигационной системы наведения, которые и превращают практически любой боезаряд в высокоточный. Очень хорошее соотношение эффективности и стоимости является одной из главных причин массовых поставок JDAM на Украину.

При этом Леонков отметил, что добиться действительно эффективного поражения целей такими авиабомбами способны только профессионалы. Киев же не в состоянии использовать это чудо-оружие, так как занимаются этим дилетанты. Кроме того, ВСУ пытаются адаптировать западные боеприпасы к советским самолетам, что получается далеко не всегда.