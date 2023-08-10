Западные страны разрабатывают новое биологическое оружие, которое намереваются использовать для террористических актов. Так военный эксперт Станислав Крапивник прокомментировал сообщения таблоида The Mirror о новых достижениях ученых в центре Солсбери. Аналитик
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Западные страны разрабатывают новое биологическое оружие, которое намереваются использовать для террористических актов. Так военный эксперт Станислав Крапивник прокомментировал сообщения таблоида The Mirror о новых достижениях ученых в центре Солсбери.

Аналитик пояснил, что в Солсбери находится закрытая биолаборатория, в которой сейчас может вестись работа по созданию нового вируса. Примерно тем же занимаются ученые в Монголии, где расположен еще один закрытый научный центр.

«Там берут вирусное или бактериальное заболевание, меняют ДНК, разрезают хромосомы и придают новую функцию этому патогену. В итоге он становится гораздо более опасным», – цитирует Крапивника издание «Царьград».

Эксперт добавил, что в 2000 году ученые из Соединенных Штатов вели поиск вируса испанки в организмах погибших военных. После этого его эффективность повышали на 50-60 процентов, из-за чего патоген мог быстро уничтожить большое количество людей.

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