Украина упрямо недооценивает мощь российской армии, что и является главной причиной провалов ВСУ в контрнаступлении. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Илья Крамник.

Он назвал недооценку силы российских войск грубейшей ошибкой киевского режима и его кураторов в НАТО. В прошлом году ВС РФ сами оставили окрестности Киева и Чернигова, ушли из Херсона и Харьковской области, что стало относительным успехом ВСУ. На Украине возомнили, что они настолько сильны, что теперь могут рассчитывать на победу и совсем не отследили изменения, произошедшие после этого.

ВС РФ в это время организовали мощную оборону освобожденных регионов, установили «тысячи мин», как высказался президент Украины Зеленский.