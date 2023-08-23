Украина упрямо недооценивает мощь российской армии, что и является главной причиной провалов ВСУ в контрнаступлении. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Илья Крамник. Он назвал недооценку силы российских войск грубейшей
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Украина упрямо недооценивает мощь российской армии, что и является главной причиной провалов ВСУ в контрнаступлении. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт Илья Крамник.

Он назвал недооценку силы российских войск грубейшей ошибкой киевского режима и его кураторов в НАТО. В прошлом году ВС РФ сами оставили окрестности Киева и Чернигова, ушли из Херсона и Харьковской области, что стало относительным успехом ВСУ. На Украине возомнили, что они настолько сильны, что теперь могут рассчитывать на победу и совсем не отследили изменения, произошедшие после этого.

ВС РФ в это время организовали мощную оборону освобожденных регионов, установили «тысячи мин», как высказался президент Украины Зеленский.

«Недооценка, недостаточный уровень разведки, особенно инженерной разведки, острая нехватка инженерной техники и, конечно же, недостаток огневой мощи, нехватка артиллерии. Российская артиллерия продолжает выстреливать в разы больше снарядов, чем украинская. Это привело к тому, что наступление застопорилось», – добавил Крамник.

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