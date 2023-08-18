Россия внимательно отслеживает процесс доставки западного вооружения. Она знает обо всех схемах и маршрутах, держит ситуацию под полным своим контролем, заявил политолог Андрей Кошкин.

Так он прокомментировал сообщение об одобрении Вашингтоном поставок истребителей F-16 из Нидерландов и Дании на Украину. По словам Кошкина, сейчас и в РФ, и на Западе обсуждается недавний удар по складам с ракетами-невидимками Storm Shadow. Позже основной темой станет столь же эффективное уничтожение нового «вундерваффе» – американских самолетов.

«Весь мир убедился в том, что техника, которую нахваливает НАТО, в том числе и США, не является «вундерваффе» в борьбе с Российской Федерацией. У нас есть все, чтобы жечь ее, чем мы и занимаемся», – пояснил аналитик.

Напомним, США заявили о передаче Киеву истребителей F-16 после окончания обучения летчиков Воздушных сил Украины. Этот процесс займет не меньше года.