Чаще всего ВСУ используют беспилотные аппараты самолетного типа. Самые популярные модели таких дронов обходятся в 500 тысяч рублей, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин. Он отметил, что БПЛА
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Чаще всего ВСУ используют беспилотные аппараты самолетного типа. Самые популярные модели таких дронов обходятся в 500 тысяч рублей, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.

Он отметил, что БПЛА вертолетного типа встречаются намного реже и стоят вдвое дороже «самолетных» – до 1 миллиона рублей. Чтобы задействовать такое количество беспилотников, которые применяет Киев, необходимы весьма крупные средства, поэтому можно с уверенностью говорить, что приобретение Украиной дронов спонсируют США и Европа.

«Это цена ориентировочная, потому что в зависимости от целей и задач сразу же возрастает. Чтобы было понятно, наш “Ланцет”, барражирующий боеприпас, стоит порядка трех миллионов рублей», – уточнил аналитик.

Кошкин также отметил, что Киев использует для атак на Крымский полуостров, который Украина и ее союзники не считают российской территорией, одни разновидности дронов, а для ударов по Москве и приграничным Белгородской, Курской, Брянской областям – совсем другие.

Связана такая избирательность с опасениями Запада оказаться втянутым в прямое противостояние с РФ.

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