Киев имеет все шансы получить до 200 американских истребителей F-16, но для этого придется выполнить целый ряд условий. Об этом агентству ТАСС рассказал главный редактор издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Военный эксперт объяснил, что подготовка пилотов – это только одно условие. Помимо этого, Киеву потребуется практически с нуля разработать инфраструктуру для обслуживания и безопасного базирования истребителей, модернизировать имеющиеся аэродромные комплексы, а также максимально их защитить.

Эффективность истребителей, по мнению Коротченко, во многом будет зависеть от ракет, которые Киев получит в комплекте. К примеру, крылатые боезаряды JASSM вполне могут спровоцировать серьезную эскалацию конфликта.

Эксперт также отметил, что США вряд ли отправят на Украину сразу две сотни F-16. Скорее всего, они будут передавать их в несколько этапов.