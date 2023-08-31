Британский премьер-министр Риши Сунак принял отставку главы оборонного ведомства Бена Уоллеса, обусловленную провальной политикой по обеспечению боеготовности вооруженных сил страны. Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, в настоящий момент в Соединенном Королевстве сложилась удручающая ситуация, связанная с вооруженными силами страны. Во-первых, существуют огромные проблемы с недобором личного состава, поскольку молодежь не хочет служить в армии. Во-вторых, обеспечение и снабжение вооруженных сил страны также «хромает».

Кнутов подчеркнул, что в британской армии низкий уровень заработной платы по сравнению с гражданскими профессиями и ужасные жилищные условия для военнослужащих. Экс-министр обороны Бен Уоллес даже выступил с предложением о роботизации значительной части автомобильной и бронированной техники в армии из-за нехватки личного состава, резюмировал Кнутов.