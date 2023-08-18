Разведка США «подвела» Украину. Американские спецслужбы перед украинским контрнаступлением неверно оценили военную мощь российских войск, что и привело к его провалу, уверен военный аналитик Александр Храмчихин.

Он отметил, что спецслужбы Соединенных Штатов «расслабились» и отправляли правительству ту информацию, которую оно хотело бы видеть. При этом ничего общего с реальной действительностью эти данные не имели.

«Случившееся скорее всего можно объяснить тем, что люди перестали мыслить реальностью и начинают мыслить набором политических штампов, удобных для руководства», – пояснил Храмчихин.

Он добавил, что Киеву не стоит надеяться, что разведка США примет к сведению свои ошибки и начнет работать в нормальном режиме. Пока правительство на весь мир трубит о несуществующих «успехах» Украины, оно продолжит получать недостоверную информацию. Подобный подход наводит на мысль – а есть ли вообще в США спецслужбы или там остались только конъюнктурщики, способные работать исключительно по заказу.