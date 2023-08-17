США опасаются попадания своих новейших военных технологий в руки России и Китая, с которым она тесно сотрудничает. Именно поэтому они не рискуют отправлять на Украину самые современные образцы военной техники и вооружений, рассказал ветеран войны в Ираке Мэтью Хо.

Он напомнил, что США длительное время отказывались поставлять Киеву танки Abrams, а когда все же согласились на это, то заявили об отправке 40 единиц модификации M1A1. Это устаревший танк, который лишен всех тех технологических решений, которые имеются в новых моделях.

«Мы совершенно не хотим, чтобы танки стали трофеем ВС РФ. Броня на Abrams уникальна, это очень тщательно охраняемый секрет. Нельзя, чтобы русские разобрались, как она устроена и использовали это», – цитирует военного эксперта РИА Новости.

Он привел пример с ракетами для РСЗО HIMARS, которые наводятся по GPS. Сейчас российские ВС успешно их глушат. Нет никаких сомнений, что и дальнобойные боезаряды ATACMS ожидает та же участь, поэтому Вашингтон не торопится отправлять их на Украину.