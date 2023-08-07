ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Обострение в отношениях между Киевом и Варшавой может заставить Польшу свернуть военное присутствие на Украине. Она выведет свой контингент, тем более, что и для ВСУ на линии соприкосновения складывается весьма непростая ситуация, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Польше сейчас совсем не выгодно усугублять ситуацию в конфликте на Украине. Она уже сейчас начинает высказывать опасения по поводу размещения в Беларуси подразделений частной военной компании «Вагнер». Кроме того, поляков пугает появление в соседней стране тактического ядерного оружия и других российских боевых систем.

На все это накладывается еще и ухудшение отношений с Украиной из-за запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции и совершенно разных взглядов на Волынскую резню. Обе страны уже неоднократно заявляли, что после конфликта их нежная дружба превратится в жесткую конкуренцию ради соблюдения собственных национальных интересов.

Вам может понравиться

Военный эксперт Кнутов: новейшие ракеты РВВ-МД2 сами разворачиваются и атакуют противника

Новейшие ракеты РВВ-МД2, разработанные специально для истребителей пятого поколения Су-57, помогут обеспечить этим самолетам превосходство не только в воздухе, но и на земле. Они оснащаются двухдиапазонной головкой самонаведения, делая боезаряды

Политолог Журавлев: Киеву необходимо показывать Западу хоть какие-то победы, чтобы получать финансирование

Захватить военно-морскую базу ВМФ РФ в Новороссийске Украина не в состоянии, поэтому утренняя атака не имела никакого смысла с военной точки зрения. Это не более чем желание попиариться, рассказал «Вечерней

Военкор Коц обратил внимание на ключевой момент атаки ВСУ на танкер – дрон атаковал гражданское судно Sig целенаправленно

Удар беспилотным морским аппаратом по гражданскому танкеру Sig со стороны вооруженных сил Украины был не случайным. Об этом заявил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. По его словам, после анализа