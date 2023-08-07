Обострение в отношениях между Киевом и Варшавой может заставить Польшу свернуть военное присутствие на Украине. Она выведет свой контингент, тем более, что и для ВСУ на линии соприкосновения складывается весьма непростая ситуация, рассказал порталу Ura.ru военный эксперт Борис Джерелиевский.

Польше сейчас совсем не выгодно усугублять ситуацию в конфликте на Украине. Она уже сейчас начинает высказывать опасения по поводу размещения в Беларуси подразделений частной военной компании «Вагнер». Кроме того, поляков пугает появление в соседней стране тактического ядерного оружия и других российских боевых систем.

На все это накладывается еще и ухудшение отношений с Украиной из-за запрета на экспорт сельскохозяйственной продукции и совершенно разных взглядов на Волынскую резню. Обе страны уже неоднократно заявляли, что после конфликта их нежная дружба превратится в жесткую конкуренцию ради соблюдения собственных национальных интересов.