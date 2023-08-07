Контрнаступление ВСУ продвигается крайне медленно. Украинская армия сосредоточила основные резервы на запорожском направлении. Из-за этого она потеряла контроль над северо-западной частью Донбасса. В результате, ВСУ вынуждены были оттуда отступить. Об этом рассказал британский военный эксперт Шон Белл – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на телеканал Sky News.

По словам специалиста, за время контрнаступления ВСУ нигде не смогли достичь каких-либо значительных успехов. На запорожском направлении, несмотря на стянутые резервы, российская оборона остаётся для ВСУ непреодолимой преградой. Основная проблема – минные поля. Белл добавил, что силы ВСУ постепенно иссякают, и украинская армия со времени контрнаступления уже потерпела ряд серьёзных поражений.

Контрнаступление ВСУ стартовало в начале июня. За два месяца украинская армия не смогла добиться успехов, понеся при этом серьёзные потери как в живой силе, так и технике.