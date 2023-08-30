Габон стал очередной африканской страной, в которой произошел военный переворот. В Либревиле звучат выстрелы после выборов, по итогам которых действующий глава государства Али Бонго Ондимба набрал 64,2 процента голосов и должен был остаться на своем посту.

Военные заявили, что они отменяют результаты голосования, а также распускают все органы власти. Кого они поддерживают, в настоящий момент непонятно.

На второй позиции после выборов оказался академик Альберт Ондо, набравший 30,7 процента голосов. Он попытался оспорить результаты из-за нарушений, но команда Али Бонго Ондимбы отвергла все его обвинения.

Нынешний президент занял в 2009 году место своего отца Омара Бонго Ондимбы, управлявшего Габоном на протяжении 4 десятилетий. Но военные не согласились с победой действующего главы государства и приняли решение распустить все органы власти страны.