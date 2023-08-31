«Парламентская газета» пообщалась с российскими военными экспертами, чтобы выяснить – каким образом украинские дроны смогли пролететь несколько сотен километров, добраться до псковского аэродрома и при этом обойти все системы ПВО на своем пути.

В результате появилось три ключевых версии развития событий. Первую из них уже озвучила украинская сторона, сообщившая, что дроны запускались с «территории третьих стран». Речь однозначно идет о Прибалтике.

Военный эксперт Владимир Гундаров считает, что Эстония, от которой ближе всего до Пскова, вряд ли бы стала так рисковать. Ведь пуск БПЛА с ее территории, будь он доказан, давал России все основания объявить стране войну. Причем НАТО вряд ли бы вмешалась, так как в данной ситуации 5-я статья устава Альянса не применима.

Вторая версия – это пуск непосредственно с украинской территории. Гундаров пояснил, что у Киева уже есть дроны, способные пролететь не только 700, но и 1000 километров. Кроме того, США и НАТО делятся с Украиной разведывательной информацией.

«Скорее всего, при помощи систем орбитального наблюдения сначала предварительно намечаются места, где установлены противовоздушные комплексы, а потом уже на земле эти места отрабатывают диверсанты и разведчики. Так прокладывается воздушный коридор, по которому беспилотники могут спокойно лететь», – рассказал эксперт.

Третья версия – это запуск БПЛА с российской территории диверсионно-разведывательными группами ВСУ. Эксперт Юрий Кнутов считает, что она несостоятельна, так как заводские дроны вряд ли имеются в распоряжении диверсантов. Доставить их на территорию РФ незаметно практически невозможно. Не исключено, что какие-то кустарные дроны диверсионными группами и запускаются, но БПЛА самолетного типа к ним точно не относятся.