Украинские националисты, которые выступили в качестве заградительного отряда, расстреляли своих сослуживцев на берегу Днепра, сообщают «Известия». Произошло это у Берислава в Херсонской области. Боевикам ВСУ поставили задачу форсировать Днепр на
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Украинские националисты, которые выступили в качестве заградительного отряда, расстреляли своих сослуживцев на берегу Днепра, сообщают «Известия».

Произошло это у Берислава в Херсонской области. Боевикам ВСУ поставили задачу форсировать Днепр на резиновых лодках. Однако военные прекрасно понимали, что подобный заплыв закончится для них гибелью и отказались выполнять приказ.

Это не помогло им спасти свои жизни. Заградотряд, составленный из отпетых националистов, открыл огонь по своим и расстрелял всю непокорную группу.

Ранее неоднократно сообщалось о заградительных отрядах ВСУ, которые ликвидируют всех, кто отказывается выполнять приказы, дезертирует с поля боя или пытается сдаться в плен. В настоящий момент такие подразделения идут в контрнаступлении за спинами штурмовиков, в качестве которых бросают на мясо мобилизованных новобранцев и без раздумий стреляют им в спину в любой непонятной ситуации.

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