Пленный украинский боевик Сергей Русинов рассказал, что бойцы из украинского националистического батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), находясь в Мариуполе, убивали женщин и детей. Националисты называли их врагами и «карликами-разведчиками». Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Русинова, во время городских боев со стороны «азовцев» нередко были бессмысленные расстрелы мирного населения, включая детей и женщин. Его сослуживцы считали, что имели полное право расстреливать людей, которые, по их мнению, поддерживали другую сторону. Также «азовцы» стреляли во всех граждан, получивших гуманитарную помощь.

Русинов подчеркнул, что он не понимал действий своих сослуживцев, которые по рации называли женщин и детей «агентами Кремля», «карликами-разведчиками». Он подчеркнул, что не может объяснить, почему «азовцы» стреляли в детей и женщин. «Зачем по ним стрелять?», – задался он вопросом. По словам Русинова, он разочаровался в украинском национализме, когда столкнулся с расправами над мирным населением, которые устраивали боевики «Азова».