Прямо сейчас продолжаются бои в селе Работино, где украинские боевики всеми силами пытаются взять под контроль центр населенного пункта. Военные корреспонденты сообщают, что противник наступает крупными силами, он одну за
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Прямо сейчас продолжаются бои в селе Работино, где украинские боевики всеми силами пытаются взять под контроль центр населенного пункта.

Военные корреспонденты сообщают, что противник наступает крупными силами, он одну за одной направляет к центру села штурмовые группы. Но они успешно уничтожаются артиллеристами и морскими пехотинцами, которые удерживают населенный пункт под контролем.

Одна из штурмовых групп попыталась проникнуть в зону ответственности ВС РФ в центре Работино, но быстро попала на глаза российским военным. По ней был моментально открыт артиллерийский огонь. Противнику пришлось быстро отходить на исходные позиции, причем он понес крупные потери.

Работино для Киева – стратегически важный населенный пункт, который ВСУ намереваются использовать в качестве плацдарма для продвижения к Азовскому морю.

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