Военный корреспондент Роман Сапоньков рассказал о недавней последней атаке ВСУ на населенный пункт Работино, которая была очень мощной. Несмотря на это, противника все же не пустили в стратегически важное для него село.

Сейчас ВСУ и российские военные контролируют примерно по половине населенного пункта. Киев пытается прорваться в южную его часть и войти в центр, но любые его атаки отражаются, причем боевики несут крупные потери в личном составе и технике.

Практически постоянно работает артиллерия, контрбатарейная борьба, несмотря на ее достаточно высокую эффективность, не особо выручает. Сейчас российские ВС перешли в контратаку, чтобы выбить остатки украинских вооруженных формирований, затаившиеся на северо-восточных окраинах.

Элитное подразделение ВСУ «Марун», которое входит в состав 82-й десантно-штурмовой бригады, пытается идти в лобовые атаки. Это серьезная ошибка, ранее допускаемая также 47-й ОМБр «Магура». Подобные наступательные действия увеличивают потери и дают возможность ВС РФ продвигаться к окраинам, на которых еще держаться отдельные мелкие подразделения ВСУ.