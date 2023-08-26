В боях за Работино российские военные сбили украинский дрон «Баба Яга». Кадры, на которых запечатлен этот летательный аппарат, опубликовал сайт RT.

По словам командира батальона «Ахмат-Юг» Мусы Борзиева с позывным «Зверобой», подобные беспилотники сбивать довольно сложно. Они оснащены мощным двигателем и защитой от воздействия систем РЭБ, поэтому антидроновые ружья против них бессильны.

Дрон разработан на Украине для выполнения различных работ в сельскохозяйственной сфере. Инженеры основательно поработали над ним, превратив в ударный беспилотник. Для этого на аппарат установили тепловизионную камеру и механизм сброса трех мин калибра 82 мм.

К преимуществам дрона «Баба-Яга» относятся длительная автономная работа за счет емкого аккумулятора. Недостатком называют сильный шум, позволяющий моментально определить местоположение беспилотника.