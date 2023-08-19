Украинский националист Сергей Рубан, еще с 2014 года участвовавший в боевых действиях, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный. Он отметил, что Рубан был
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Украинский националист Сергей Рубан, еще с 2014 года участвовавший в боевых действиях, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

Он отметил, что Рубан был настоящим мерзавцем, выделялся на фоне таких же отпетых неонацистов особой жестокостью. Боевик участвовал в битве за аэропорт в Донецке и получил там серьезное ранение. Однако с началом СВО был зачислен в ряды 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Рубан проявлял жестокость к военнопленным, а также к гражданскому населению Украины, которое не хотело проникаться националистическими идеями.

В минувший понедельник также стало известно о ликвидации майора президентской бригады Юрия Цыбы, офицера подразделения «Химера» Эдуарда Ращука – националиста из Одесской области и Петра Корсака из «Киевской Руси».

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