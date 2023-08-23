Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Телеграм-канале, что есть высокая доля вероятности подготовки ВСУ массированного налета беспилотников на российскую столицу. По мнению военкора, единичными атаками дронов киевский режим старается обнаружить слабое место в системе российской ПВО, чтобы в дальнейшем отправить большое количество дронов.

По словам Коца, массированный налет станет возможен, «как Киев посчитает, что нащупал оптимальный маршрут». Он также добавил, что в таком случае целью явно будет находиться не в районе «Москва-Сити». С целью найти слабое место в столичной противовоздушной обороне, Киев осуществляет атаки дронами с различных направлений.

Ранее московский мэр Сергей Собянин заявил, что нынешней ночью российской ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат в Можайском районе Московской области. Второй дрон попал в здание недостроенного центра «Москва-Сити». Еще один беспилотник был сбит средствами ПВО в районе Химок.